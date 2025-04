Terceira greve geral contra Milei acontece com o presidente em queda de popularidade

Os manifestantes repudiam ainda as privatizações de Milei e as demissões tanto no setor público, via ajuste do Estado, quanto no setor privado, via aumento das importações. Por último, os sindicalistas também são contra o acordo financeiro com o Fundo Monetário Internacional que deve ser anunciado formalmente nesta sexta-feira (11).

Hector Daer, um dos líderes da Confederação Geral do Trabalho, aponta a contradição de um presidente que quer preços livres e que prega a liberdade, mas que impede a negociação livre entre patrões e empregados, e reprime os protestos contra o governo.

"Os trabalhadores e os aposentados não podem continuar como o eixo central deste ajuste. Não podemos ter preços livres e salários contidos em baixa. Precisamos de liberdade de negociação e de homologação dos acordos", exige Daer.

36 horas de medidas de força

A greve geral começou à meia-noite desta quinta-feira e, por 24 horas, vai paralisar a maior parte da economia. Porém, as manifestações começaram 12 horas antes.

Durante a tarde desta quarta-feira (9), os principais sindicatos, organizações de esquerda e movimentos sociais juntaram-se à tradicional manifestação dos aposentados que acontece todas as quartas, em frente ao Congresso.