Apple acelera abastecimento de Iphones da Índia para os EUA a fim de evitar novas taxas aduaneiras

Os direitos de impostos sobre as importações indianas seriam de 26% antes do anúncio de Donald Trump, na quarta-feira, de uma pausa de 90 dias nos direitos de importação "recíprocos" sobre todos os países, exceto a China.

De acordo com fontes que pediram anonimato, a Apple também pressionou as autoridades aeroportuárias indianas para reduzir de 30 para 6 horas o tempo necessário para passar pela alfândega no aeroporto de Chennai, no estado de Tamil Nadu.

Seis aviões de carga

Cerca de seis aviões cargueiros, com capacidade para 100 toneladas cada, decolaram desde março, sendo que um deles saiu esta semana, justamente quando as novas tarifas alfandegárias entraram em vigor.

O peso de um iPhone 14, com seu cabo de carregamento, é de cerca de 350 gramas. A carga total de 600 toneladas corresponde a cerca de 1,5 milhão de iPhones, segundo os cálculos da Reuters, levando em consideração o peso da embalagem.

Nem a Apple, nem o ministério da Aviação indiano responderam aos pedidos de comentário.