Assembleia Nacional da Venezuela aprova volta de decreto de emergência econômica, relançado por Maduro

Na noite de terça-feira (08), Nicolás Maduro afirmou que o decreto antecipa uma "iminente recessão mundial" e as "recentes agressões e ameaças econômicas contra a Venezuela" para "adotar medidas de grande abrangência e impacto na economia nacional de caráter estrutural".

O governo quer atrair investidores nacionais e estrangeiros para alavancar a produção e a economia venezuelanas. No entanto, o país continua dependente de sua produção petrolífera. Fica subentendido no decreto que a meta é aumentar a confiança do empresariado para que aconteça um aumento de investimentos no país.

A gestão de Nicolás Maduro busca atrair e conquistar a confiança de investidores, sobretudo após anos de políticas expropriatórias aplicadas pelo então presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Adotar todas as medidas necessárias para estimular o investimento nacional e internacional para beneficiar o desenvolvimento do setor produtivo, além da exportação de produtos não tradicionais para a geração de novas fontes de emprego, divisas e renda. O governo também busca autorizar contratações necessárias para restaurar direitos fundamentais da população. Outro foco recai sobre concentrar a arrecadação de impostos e contribuições especiais criadas por leis no tesouro nacional para redirecionar os recursos a fundos disponíveis.

Aumentar impostos

Já com a suspensão das exceções fiscais nacionais, o governo quer aumentar a cobrança de impostos.