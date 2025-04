Gaza: 91% dos habitantes em situação de isegurança alimentar, denunciam ONGs

A situação das crianças e das mães que amamentam é preocupante: 92% não recebem alimentação adequada. Uma ação deliberada, apontam ONGs palestinas. Elas dizem que a ajuda está a poucos quilômetros de distância, em al-Arish, no Egito. Mas denunciam que os caminhões não chegam "devido ao cerco israelense e ao uso da fome para perpetrar genocídios". As ONGs apelam ao envio de uma força de paz da ONU para permitir a entrega da ajuda necessária. "As vidas do povo de Gaza, e do povo palestino são preciosas", apontam.

Tel Aviv, por sua vez, negou qualquer "escassez de ajuda na Faixa de Gaza".

"Futuro incerto"

Nesta sexta-feira, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse que as ações de Israel na Faixa de Gaza ameaçam a "capacidade futura dos palestinos de viver" no território. "A morte, a destruição, o deslocamento, a recusa de acesso às necessidades básicas em Gaza e a repetida sugestão de que os moradores devem deixar o território levantam preocupações reais sobre a capacidade futura dos palestinos de viverem como um grupo em Gaza", afirmou a porta-voz Ravina Shamdasani, em uma coletiva de imprensa em Genebra.

"Nossa declaração de hoje eleva nossas preocupações a um novo nível devido ao efeito cumulativo do que está acontecendo em Gaza", disse ela, denunciando particularmente o impacto sobre os civis dos ataques israelenses nas últimas semanas na Faixa de Gaza, observando que "uma grande porcentagem das vítimas são crianças e mulheres".

(Com RFI e AFP)