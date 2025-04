Guerra comercial: Pequim aumenta taxas sobre produtos dos EUA para 125% e busca aliados

China busca fortalecer outras parcerias

Na frente diplomática, a China está aumentando os contatos com seus principais parceiros, particularmente a União Europeia e os países do Sudeste Asiático.

O presidente chinês, Xi Jinping, conversou com vários líderes europeus, incluindo o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, nesta sexta-feira, que faz a sua terceira visita a Pequim. O objetivo do encontro é fortalecer os laços econômicos e mostrar unidade diante das políticas protecionistas americanas. Xi Jinping enfatizou a necessidade de resistir ao que chamou de "intimidação unilateral" e defender as regras do comércio internacional. O presidente chinês pediu que a União Europeia resista, com Pequim, à guerra comercial de Donald Trump.

Na próxima semana, o presidente chinês é esperado no Vietnã, Malásia e Camboja. Enquanto a China apresenta represálias às tarifas dos EUA, outros países asiáticos, fortemente dependentes de exportações para os Estados Unidos, mantêm discrição. É o caso do Vietnã e do Camboja, produtores têxteis e membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que já declarou que não tomará medidas retaliatórias.

Hanói espera reduzir pela metade esses impostos, atualmente em 46%. O argumento do governo vietnamita: ele prometeu combater o roubo de propriedade intelectual e o desvio ilegal de mercadorias. Muitos produtos fabricados na China passam pelo solo vietnamita, de onde são reenviados para os Estados Unidos, mas com o selo Made in Vietnam (Feito no Vietnã) e se beneficiando de taxas alfandegárias mais baixas.

Tailândia também se compromete a combater as falsas declarações de origem para negociar uma redução de impostos. O país também promete comprar mais gás natural, produtos agrícolas e aeronaves dos Estados Unidos.