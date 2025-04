Nova troca de prisioneiros entre EUA e Rússia sinaliza aquecimento de relações entre os dois países

Os Estados Unidos renovaram suas preocupações com as regras que proíbem o pessoal local de trabalhar em sua embaixada em Moscou, de acordo com o Departamento de Estado.

As partes também tentaram formalizar um acordo sobre o acesso bancário dos diplomatas dos dois países, apesar das sanções americanas contra a Rússia, conforme a mesma fonte.

US$ 50

Ksenia Karelina, nascida em 1991 e que se apresenta como esteticista no Instagram, foi presa enquanto visitava sua família na Rússia.

De acordo com a justiça russa, o dinheiro que ela foi acusada de ter doado a uma organização ucraniana teria sido utilizado para "comprar equipamentos médicos, armas e munições para as forças armadas ucranianas".

Karelina, que vive na Califórnia, sempre negou as acusações da justiça russa.