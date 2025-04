Trump pede a Rússia para 'se mexer' em negociações sobre Ucrânia

Por outro lado, Donald Trump também ameaçou a Rússia com novas sanções se o país não concordasse com a paz. No fim de março, o presidente americano afirmou que estava "muito irritado" e "furioso" com o seu homólogo russo por questionar a liderança na Ucrânia.

Kiev e algumas capitais ocidentais acusam a Rússia, cujo exército é maior e mais equipado, de prolongar deliberadamente as negociações.

"Putin o ouvirá. A conversa continuará sobre vários aspectos do acordo com a Ucrânia. Há muitos aspectos, o tópico é muito complexo", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov.

De acordo com Peskov, no entanto, o Kremlin não esperava nenhum "avanço" diplomático durante essa reunião: "Um processo de normalização das relações e a busca de bases para avançar em direção a uma solução (do conflito na Ucrânia) estão em andamento", explicou ele. "O trabalho duro continua. Naturalmente, Witkoff (...) trará algo de seu presidente para Putin", acrescentou.

Mais cedo, em São Petersburgo, Witkoff se encontrou com o negociador econômico do Kremlin, Kirill Dmitriev, que esteve em Washington no início de abril. Foi a primeira visita de uma alta autoridade russa aos Estados Unidos desde que a Rússia começou sua ofensiva na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A visita de Steve Witkoff acontece na esteira de uma nova troca de prisioneiros entre os Estados Unidos e a Rússia e de uma série de discussões sobre o funcionamento de suas missões diplomáticas.