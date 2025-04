UE se prepara para impactos de avalanche de produtos chineses após tarifas americanas

O jornal Les Echos indica que, na área de produtos diversos, a plataforma Shein tende a ser o maior alvo. Nos últimos 12 meses, os franceses gastaram € 3 bilhões em compras no site - no que pode "ser apenas o começo da lavada chinesa" no mercado de moda, objetos de decoração ou artigos esportivos, entre milhares de outros comercializados a preços baixos.

UE é o segundo maior mercado da Shein

A União Europeia pode se tornar o principal mercado mundial da Shein, depois que os Estados Unidos adotaram tarifas que chegam a 145% sobre os produtos da China. Em editorial, Le Figaro afirma que a alternativa a subir as taxas europeias poderia ser "negociar com o presidente Xi Jinping uma abertura do seu mercado interno, gigantesco e subexplorado".

Hoje, na França, as principais plataformas asiáticas representam 22% das encomendas entregues pelos correios - cinco anos atrás, elas correspondiam a menos de 5%. A mesma tendência exponencial é observada na Europa, onde, em 2024, aproximadamente 4,6 bilhões de remessas de baixo valor (91% das quais provenientes da China) entraram no mercado, um número que dobrou em relação a 2023 e triplicou na comparação com 2022, alerta a Comissão Europeia.

O foco destas plataformas é o valor abaixo de € 150, o limite de isenção de impostos alfandegários para os pacotes que chegam de fora da União Europeia. Esta isenção foi adotada em 2010, quando uma norma europeia promoveu a "fluidez aduaneira" e introduziu a noção de "valor insignificante", ou seja, € 150.

Leia tambémGuerra tarifária de Trump fortalece influência da China no Sul global