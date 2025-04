Xi Jinping faz apelo para que UE resista junto com Pequim à guerra comercial imposta pelos EUA

O presidente francês, Emmanuel Macron, alertou, nesta sexta-feira, em uma mensagem postada no X, que a redução das tarifas dos EUA para 10% era "uma pausa frágil" e que "com a Comissão Europeia, devemos nos mostrar fortes: a Europa precisa continuar a trabalhar com todas as respostas necessárias".

No entanto, diante da incerteza gerada pela política de Donald Trump e do aumento da tensão sino-americana, os mercados financeiros continuavam a oscilar.

Seguindo o exemplo de Wall Street, o índice de Tóquio caiu 3,37% pela manhã, e o índice de Seul perdeu 0,64%. Wall Street havia terminado em queda acentuada na quinta-feira, com o Dow Jones perdendo 2,50% e o índice Nasdaq 4,31%.

Após uma abertura em baixa, as bolsas chinesas, no entanto, mudaram para o lado positivo, com o índice de Xangai subindo 0,75%.

Na Europa, espera-se que os mercados de ações abram com leves ganhos nesta sexta-feira, após uma semana de grandes flutuações. Os contratos futuros do CAC 40 em Paris subiam 1,06%, cerca de quarenta minutos antes do início da sessão. No dia anterior, o índice parisiense havia encerrado com alta de 3,83%.

Outros índices europeus também devem apresentar alta, como Frankfurt (+1,04%), Londres (+1,01%) e Milão (+1,04%).