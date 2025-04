Argentina elimina barreiras de acesso ao mercado de câmbio e terá crédito de US$ 20 bilhões do FMI

O FMI anunciou uma linha de crédito de US$ 20 bilhões, dos quais US$ 12 bilhões estarão disponíveis a partir de terça-feira. Outros US$ 3 bilhões estarão disponíveis ao longo do ano, sendo 2 bilhões em junho.

Esse desembolso inicial, equivalente a 60% do empréstimo, é inédito para o FMI, acostumado a liberar parcelas iniciais nunca maiores do que 30% do total. "É em reconhecimento dos progressos impressionantes realizados na estabilização da economia argentina. É um voto de confiança na determinação do governo em prosseguir com as reformas", publicou nas redes sociais a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva.

O governo argentino antecipou que prepara as reformas tributária, trabalhista e previdenciária.

Empréstimo salvador

A disponibilidade inicial de capital é considerada crucial para aumentar o poder de fogo do Banco Central contra uma corrida cambial, motivada por uma eventual fuga de capitais que ameace a estabilidade da moeda e ponha em risco o plano econômico e a própria governabilidade de Javier Milei.

Para esse colchão financeiro, a maior surpresa veio por parte do Banco Mundial, com uma linha de crédito de US$ 12 bilhões, e por parte do Banco Interamericano de Desenvolvimento, com outros US$ 10 bilhões.