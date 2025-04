Em Paris, Seu Jorge conta à RFI que influências cariocas e baianas foram fio condutor de novo álbum

Para essa edição do podcast, o Balada Musical foi até a prestigiada sala de espetáculos Le Grand Rex, em Paris, onde Seu Jorge realizou dois shows neste mês. Com exclusividade, ele conversou com o programador musical da RFI Hugo Casalinho sobre seu novo álbum, "Baile à la Baiana", e suas inspirações para concretizar esse fenomenal trabalho.

"Eu queria juntar as minhas influências de carioca com as influências dos meus amigos baianos", contou Seu Jorge. Entre suas referências para a realização deste álbum, o artista lista a Banda Black Rio, Tim Maia, Jorge Ben, além do Ilê Aiyê, Luiz Caldas e Carlinhos Brown. "Eu achava que esses elementos das nossas influências poderiam conversar em simultâneo, poderiam estar juntos e, por isso, o Baile à la Baiana", explica.

Antes de subir no palco do Grand Rex, Seu Jorge ainda avaliou a nova geração de músicos do Brasil e disse porque acredita que o país continua sendo um laboratório diversificado de artistas e estilos. "O Brasil continua sendo o país que ainda produz sua música folclórica, o frevo, o forró, o xaxado, o baião, o maracatu, a sua própria música. Apesar de uma indústria muito imperativa e potente que é a indústria americana, de uma forma geral, a gente consegue se refazer e se reinventar", destaca.