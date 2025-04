EUA concordam em continuar negociações sobre programa nuclear, afirma Irã

A reunião ocorreu de forma indireta e foi mediada por Omã, como propuseram os iranianos. As delegações estavam em salas separadas e transmitiram suas mensagens através do chanceler de Omã, segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei.

Araqchi informou que sua delegação conversou brevemente com Steve Witkoff, enviado de Donald Trump para o Oriente Médio. "Após mais de duas horas e meia de discussões indiretas, os representantes do Irã e dos EUA falaram por alguns minutos na presença do Ministro das Relações Exteriores de Omã, antes de deixarem as discussões", declarou Araqchi.

Desconfiança em Teerã

Teerã aborda as negociações com cautela e há ceticismo sobre a possibilidade de se chegar a um acordo. Donald Trump ameaçou várias vezes bombardear o Irã se o país não colocasse um fim em seu programa nuclear.

O progresso nas discussões pode reduzir a tensão na região, que tem enfrentado conflitos nos últimos dois anos entre Israel e aliados regionais do Irã, como o Hamas palestino, o Hezbollah libanês e os Houthis no Iêmen.

O fracasso, por outro lado, aumentaria os receios de um conflito maior. Israel e os Estados Unidos prometem impedir o Irã de adquirir armas nucleares, o que Teerã nega.