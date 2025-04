Governo Trump exclui computadores, smartphones e chips de tarifas impostas à China

O governo de Donald Trump eliminou as tarifas sobre smartphones, computadores e outros dispositivos eletrônicos chineses, reduzindo o impacto de custo de vários produtos populares de alta tecnologia para os consumidores americanos. A medida foi divulgada nesta sexta-feira (11) à noite pelo Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras.

Os semicondutores também foram excluídos da taxa de "base" de 10% para a maioria dos parceiros comerciais. A lista reúne, no total, 20 categorias de produtos, incluindo computadores, laptops, discos rígidos, sistemas automáticos de processamento de dados, chips de memória, e telas planas.

Como esses dispositivos são, com frequência, montados na China, não serão atingidos por direitos aduaneiros de 145% impostos por Donald Trump a todas as importações americanas do país. A decisão traz alívio para grandes empresas do setor de novas tecnologias, como a Apple. A alfândega dos EUA não esclareceu se as isenções poderão ser aplicadas de maneira retroativa, desde 5 de abril.