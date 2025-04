Irã retoma negociação com os EUA sobre programa nuclear e defende 'acordo digno'

Os Estados Unidos e o Irã retomam as discussões neste sábado (12) em Omã sobre o programa nuclear iraniano. As negociações foram interrompidas em 2018, após a retirada dos EUA do acordo entre Teerã e as grandes potências. Os dois países serão representados pelo emissário americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e pelo ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi.

A reunião começou no início da tarde deste sábado, com a mediação do ministro das Relações Exteriores de Omã, Badral Busaidi. Antes do encontro, Araghchi afirmou na televisão estatal que o Irã busca um acordo "justo, em pé de igualdade". Segundo ele, há "chances" de se chegar a um compromisso se os EUA adotarem a mesma posição.

De acordo com uma fonte de Omã, as negociações visam reduzir a tensão na região, obter a liberação de prisioneiros e chegar a "acordos limitados" sobre sanções americanas contra o Irã em troca de um "controle" de seu programa nuclear.