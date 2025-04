Israel anuncia ofensiva em novas áreas da Faixa de Gaza; mediadores tentam negociar nova trégua

Israel anunciou hoje que suas tropas tomaram várias áreas no sul da Faixa de Gaza e o país planeja uma ofensiva em grande parte do território palestino. Após uma trégua de dois meses, o Exército israelense retomou seus bombardeios e operações terrestres no enclave.

"Em breve, as operações do Exército de Israel se intensificarão e se expandirão para outras áreas em Gaza, e as zonas de combate deverão ser esvaziadas", disse o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, dirigindo-se aos moradores do enclave.

Segundo ele, as tropas israelenses tomaram o controle do corredor Morag, considerado estratégico. Ele separa as cidades de Rafah, perto da fronteira egípcia, e Khan Yunis, no sul do território palestino. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o aumento da pressão militar é a única maneira de forçar o Hamas a libertar os reféns.