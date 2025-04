Ataque russo no nordeste da Ucrânia deixa mais de 30 mortos durante celebrações do Domingo de Ramos

"A Rússia atingiu o centro da cidade com mísseis balísticos. Justamente no momento em que havia muitas pessoas na rua", informaram os serviços de emergência ucranianos nas redes sociais. Entre os mortos, há ao menos duas crianças.

As pessoas foram atingidas "nas ruas, em carros, nos transportes públicos, nas casas", descrevem os serviços de emergência, reiterando que as operações de resgate e atendimento às vítimas continuam. Devido ao alto número de feridos, o balanço de mortos pode aumentar nas próximas horas.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, classificou a agressão de "terrível". "Apenas canalhas podem fazer isso", publicou Zelensky nas redes sociais, pedindo uma "resposta forte" da Europa e dos Estados Unidos.

Ineficaz pressão de Trump

O ataque em Sumy ocorre dois dias depois do encontro em São Petersburgo entre o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e o presidente russo, Vladimir Putin. Recentemente, o presidente americano, Donald Trump criticou o fato de Moscou ter "bombardeado a Ucrânia como loucos".

No entanto, a iniciativa dos Estados Unidos e a promessa do líder republicano de acabar com a guerra não surtem efeito. Nas últimas semanas, a Rússia multiplica os ataques na Ucrânia. No início de abril, um bombardeio russo contra a cidade de Kryvyi Rig, no centro, matou 18 pessoas, incluindo nove crianças.