China pede 'cancelamento completo' de tarifas dos EUA enquanto Xi Jinping se aproxima do Sudeste Asiático

Os produtos isentos representam mais de 20% das importações dos EUA provenientes da China, de acordo com dados da alfândega dos EUA transmitidos pelo pesquisador da China Gerard DiPippo. Essa mudança de direção por parte dos EUA é "a melhor notícia possível para os investidores na China".

Xi vai ao Sudeste Asiático para fortalecer os laços comerciais

Em meio à ofensiva alfandegária dos EUA, o presidente chinês, Xi Jinping, inicia uma viagem pelo Sudeste Asiático na segunda-feira (14) para fortalecer as relações comerciais de seu país e fazer com que ele apareça como um parceiro confiável, em contraste com os Estados Unidos, que lançaram uma ofensiva comercial global.

Xi deve visitar o Vietnã, a Malásia e o Camboja, onde se reunirá com seus homólogos, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. Essas são suas primeiras visitas do ano fora da China.

O Sudeste Asiático é fundamental para as exportações chinesas: no ano passado, os países do bloco regional, Asean, foram seus principais destinatários, com um total de US$ 586,5 bilhões em mercadorias, de acordo com dados da alfândega chinesa. Entre eles, o Vietnã se destacou com US$ 161,9 bilhões, de longe o maior valor, à frente da Malásia (US$ 101,5 bilhões). É verdade que, depois de anunciar taxas alfandegárias adicionais de 46% para o Vietnã e 24% para a Malásia, entre outros países, Donald Trump disse que adiaria sua aplicação por 90 dias.

O fortalecimento dos laços com seus vizinhos do Sudeste Asiático pode ajudar Pequim a contrabalançar os efeitos da ofensiva comercial dos Estados Unidos, o maior importador de produtos chineses em 2024.