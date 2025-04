Eleição mais acirrada da história: Equador decide se mantém direita neoliberal ou volta com a esquerda

Já González entende o papel do Estado com controle sobre a economia e maior gasto público. Se eleita, vai reconhecer Nicolás Maduro como presidente da Venezuela.

O maior desafio, ganhe quem ganhar, será combater a violência. Em apenas cinco anos, o Equador se tornou o país mais violento da América Latina, com o maior número de homicídios per capita (38 homicídios a cada 100 mil habitantes). Neste começo de 2025, a situação piorou: em média, um crime por hora.

O segundo assunto de maior preocupação dos equatorianos é a crise econômica, agravada por uma crise energética (até 14 horas diárias de apagão) que faz a economia encolher e gera desemprego (-0,4% de queda do PIB em 2024; -1,5% no último trimestre).

A campanha de Luisa González acusou Noboa de, apesar de prometer "linha dura" contra o crime e atrair investimentos estrangeiros com regras de mercado, não ter cumprido com os objetivos: o país é ainda mais violento e com menos emprego.

González chega às urnas com o apoio dos líderes dos movimentos indígenas e com uma campanha menos progressista e mais conservadora para atrair eleitores desiludidos com Noboa e para quebrar o teto de votos do Correísmo, corrente ligada ao ex-presidente.

Já a estratégia de Daniel Noboa foi alertar para o perigo de o Equador, com a eleição de González, 'se tornar uma Venezuela'. E perder o regime cambial que tem o dólar norte-americano como moeda oficial, embora González tenha garantido que não vai 'desdolarizar' a economia.