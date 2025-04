"Favoritismo não faz sentido": treinador do PSG descarta vantagem após vitória sobre Aston Villa

Na área VIP das arquibancadas, o príncipe William, que veio de Londres com seu filho mais velho torcer para o time inglês, vibrou muito, cena que viralizou nas redes sociais. Torcedor do Aston Villa, o primeiro na sucessão do trono britânico explicou em entrevistas que fez questão de trazer George, de 11 anos, para viver uma experiência única, longe do país natal, e claro, transmitir sua paixão pelo esporte.

Mas a alegria do príncipe William, durou pouco. O PSG empatou logo na sequência, com um belo chute do atacante Doué, uma das revelações do time nesta temporada.

A virada veio no segundo tempo, com um belo chute do georgiano Kvaratskhelia, eleito o melhor em campo. Nos acréscimos, o lateral Nunes Mendes se redimiu e, num belo gol, decretou a goleada.

O zagueiro, de 22 anos, que tem sido um dos destaques da equipe nesta temporada, celebrou também a força e união do elenco, que já tinha conquistado por antecipação no final de semana o título de campeão francês.

"É uma equipe jovem, mas cheia de ambição, que dá tudo dentro de campo. Temos um bom coletivo e dá para ver isso dentro de campo. Somos muito unidos", afirma.

Outro jogador português da equipe, o meio campista Vitinha, também comentou a boa fase do PSG e destacou a solidariedade da equipe.