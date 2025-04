Iraque encerra canal de televisão Al Hurra depois do corte de financiamento dos EUA

A Al Hurra recebe financiamento público, mas, ao contrário da Voz da América (VoA), não é considerada um braço do governo dos EUA. As estações de rádio Voice of America e Radio Free Asia, que são particularmente importantes na África e em países asiáticos onde a liberdade de imprensa é negada, estão sob séria ameaça de fechamento. Isso apesar do fato de os funcionários da VoA terem obtido um adiamento do Congresso, que financia a estação.

Outros meios de comunicação em situações semelhantes também tentaram continuar. A Radio Free Europe, que desempenhou um papel vital na Guerra Fria e agora está sediada em Praga, recebeu promessas de apoio do governo tcheco para substituir o financiamento dos EUA. A Radio Free Asia, cujo objetivo é fornecer notícias para a China, Coreia do Norte e outros países asiáticos sem mídia livre, tem fornecido notícias on-line em um ritmo reduzido.