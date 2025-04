Leilão beneficente de produtos e itens da abertura de Paris 2024 arrecada mais de R$ 1,5 milhão

Muitos compradores e curiosos participaram de um leilão de itens dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, incluindo roupas e acessórios das cerimônias de abertura e encerramento, neste domingo (13) na capital francesa, segundo anunciaram os organizadores do evento. Foram vendidos lotes de produtos, incluindo as tochas do revezamento da abertura das Olimpíadas, que arrecadou um total de € 228.556,00, equivalente a mais de R$ 1,5 milhão, incluindo taxas.

Estimados entre algumas centenas e alguns milhares de euros, 199 lotes de produtos com a marca Paris 2024 foram colocados à venda na Maison du sport français, no estádio Charléty, no 13º distrito de Paris, e também online, pela casa de leilões Vermot&Associés.

Entre elas, cinco tochas olímpicas, vendidas por entre € 12 mil e € 20 mil cada, além da pira e do acendedores usados no revezamento da tocha. Também foi vendido o vestido vermelho de Maria Antonieta visto durante a cerimônia de abertura, arrematado por € 832 (R$ 5.540,00), de acordo com um comunicado à imprensa.