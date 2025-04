Último hospital remanescente no norte de Gaza, Al-Ahli encerra atividades após ataques israelenses

Após o aviso para deixar a área no meio da noite emitido pelo Exército israelense, pacientes e parentes de doentes foram para as ruas com suas camas de hospital e, em alguns casos, cilindros de oxigênio. Segundo a Defesa Civil local, o bombardeio destruiu o prédio de cirurgia e a estação de produção de oxigênio para as unidades de tratamento intensivo.

As cenas de caos ao redor do hospital Al-Ahli são devastadoras. Os vídeos gravados pelo jornalista palestino Anas Al-Sharif, da Al Jazeera, antes dos ataques são impressionantes, afirma a correspondente da RFI em Jerusalém, Aabla Jounaidi.

A Diocese Anglicana de Jerusalém, que administra o hospital, disse em um comunicado à imprensa que o pedido do Exército de Israel veio apenas cerca de 20 minutos antes do bombardeio do hospital. De acordo com o médico americano Razan Al Nahhas, que está há 50 dias em Gaza, pelo menos três pacientes morreram durante a evacuação, incluindo uma criança que usava oxigênio.

"Saímos correndo do hospital. Quando chegamos à porta [da frente], eles a bombardearam e houve uma enorme explosão", contou Naïla Imad, uma paciente de 42 anos deslocada e retirada do hospital. "Meus filhos e eu estamos sem teto. Fomos deslocados mais de 20 vezes, não sabemos mais para onde ir", disse ela à AFP.

Leia tambémEm Gaza, hospitais parecem 'necrotérios' e 'o direito à vida foi extinto', diz imprensa francesa