Câncer do colo do útero pode ser erradicado na Dinamarca até 2040; Brasil ainda não atinge meta da OMS

O câncer do colo do útero deve ser erradicado na Dinamarca até 2040, graças à alta adesão aos programas de vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) e de rastreamento preventivo. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (14) pela Liga Dinamarquesa contra o Câncer.

"Mesmo antes de 2040, o número de casos pode ser tão reduzido que a doença poderá ser considerada eliminada", celebrou a entidade em comunicado oficial. "Será a primeira vez que um tipo de câncer deixará de existir", acrescenta a organização.

Atualmente, a taxa de incidência do câncer do colo do útero no país é inferior a 10 casos por 100 mil mulheres, de acordo com um estudo publicado no Jornal dos Médicos Dinamarqueses. Segundo os critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença será considerada erradicada quando esse índice cair para menos de 4 casos por 100 mil.