"Em Paris escrevi meus primeiros livros", dizia Mario Vargas Llosa, que faleceu aos 89 anos

Em suas memórias, ele falou de sua viagem relâmpago aos países asiáticos ? Japão, Taiwan, Coreia do Sul e Cingapura ? e afirmou que são modelos de integração ao mercado global e exemplos para seu país seguir.

Comprometido, como muitos de seus companheiros escritores latino-americanos, inicialmente com a esquerda (ele também foi o primeiro autor latino-americano da geração "boom" a ser traduzido para o russo), ele apoiou a revolução cubana e os processos de descolonização em andamento na década de 1960.

Vargas Llosa data sua mudança política, que ele justifica pela rejeição do "populismo", seja de direita ou de esquerda, a partir de uma viagem à antiga URSS em 1968, do contundente julgamento de Heberto Padilla em Cuba em 1971 e da leitura de Karl Popper. A partir deste momento ele rompeu com Gabriel García Márquez. O peruano se dizia "liberal" e afirmava que "a democracia é produto do liberalismo" e que o liberalismo sinalizou o fim das utopias do século XX.

"A ficção salvará a democracia"

Vargas Llosa criou a Fundação Internacional para a Liberdade (FIL), atualmente presidida por seu filho Álvaro, um think tank ultraliberal, e assumiu diversas posições, muitas vezes bastante conservadoras no plano político: apoio a Margaret Thatcher, à candidatura de José Antonio Kast nas últimas eleições presidenciais no Chile, apelo ao voto ? com outros conservadores ? em Javier Milei na Argentina.

Mas, em fevereiro de 2021, mostrou-se indignado com a expulsão, pelo governo chileno, por avião militar, a mando do presidente Sebastián Piñera, de migrantes venezuelanos. "O Chile tem memória curta", escreveu em uma coluna, "que esquece que a Venezuela já acolheu muitos chilenos que fugiam da ditadura de Pinochet!" Na mesma coluna, saudou a decisão do governo colombiano de regularizar mais de um milhão de migrantes venezuelanos.