Hamas diz estar disposto a libertar todos os reféns em troca do fim da guerra em Gaza

Um alto dirigente do Hamas afirmou nesta segunda-feira (14) que o grupo, que dirige o enclave palestino, está disposto a libertar todos os reféns israelenses em troca de garantias de que Israel encerrará a guerra na Faixa de Gaza. A declaração foi feita após uma delegação do Hamas visitar o Cairo no fim de semana para participar de negociações com autoridades do Egito e do Catar ? que, ao lado dos Estados Unidos, atuam como mediadores em busca de uma nova trégua no território palestino.

"Estamos prontos para libertar todos os reféns israelenses como parte de um acordo real de troca de prisioneiros, e em troca do fim da guerra, da retirada das forças israelenses de Gaza e da entrada de ajuda humanitária", disse Taher al-Nounou, dirigente do grupo islâmico.