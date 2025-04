Negociações de paz entre Rússia e Ucrânia estão cada vez mais distantes

O ataque em Sumy aconteceu dois dias depois da visita do enviado de Washington, Steve Witkoff, encontrar-se com Putin em São Petersburgo, e um dia depois de outra delegação, chefiada pelo mesmo Witkoff, manter conversas indiretas com autoridades do regime iraniano em Omã. Oficialmente, o tema da agenda com os iranianos é o futuro do programa nuclear de Teerã, que está perto de conseguir a fabricação de uma bomba atômica.

Futuro chanceler alemão avalia entrega de mísseis a Kiev

O futuro chanceler alemão, Friedrich Merz, disse que Putin cometeu um "grave crime de guerra" ao bombardear civis ucranianos em Sumy. Segundo o jornal Le Figaro, Merz estaria disposto a fornecer mísseis de longo alcance para a Ucrânia, do modelo Taurus, capazes de atingir o território russo a longa distância do front de guerra. Para Merz, essa entrega depende apenas de uma coordenação entre Berlim e os demais europeus aliados de Kiev.

Ao Le Monde, o deputado ucraniano Oleksandr Merezhko, do partido do presidente Volodymyr Zelensky, recorda que "a ideia de Trump era ter um cessar-fogo antes da Páscoa". Com o ataque a Sumy, diz o deputado, Putin envia a seguinte mensagem para Trump: "Ou você aceita minhas condições nas negociações, ou nunca conseguirá um cessar-fogo até a Páscoa e parecerá fraco", afirma o deputado, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento ucraniano.

Conexão russo-iraniana

Em entrevista à emissora BFMTV, o professor de política internacional Gilles Kepel, da Universidade Paris Ciências e Letras, especialista no mundo árabe contemporâneo, afirmou que a solução do conflito ucraniano está cada vez mais opaca. Enquanto as negociações com Moscou não avançam, Trump voltou sua atenção para o Irã.