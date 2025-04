Organização Mundial do Comércio é vítima colateral da guerra econômica de Donald Trump

Em seu aniversário de 30 anos de existência, a Organização Mundial do Comércio (OMC) recebe do presidente americano Donald Trump, um verdadeiro presente de grego em forma de guerra comercial. A instituição assiste impotente o líder americano destruir as regras que ela ajudou a estabelecer para regulamentar o comércio mundial.

Jérémie Lanche, correspondente da RFI em Genebra

"Ninguém se importa com a OMC. Ministros vão a Washington, Bruxelas ou Pequim para tentar negociar algo, mas, aqui em Genebra, não acho que haja muitas pessoas com importância política nos corredores da OMC", diz o professor de Relações Internacionais do Instituto de Pós-Graduação de Genebra, Cédric Dupont, que tem seu escritório a 500 metros da sede da organização.