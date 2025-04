Parlamento húngaro aprova emenda constitucional contra pessoas LGBTQIA+ e cidadãos com dupla nacionalidade

O Parlamento da Hungria aprovou nesta segunda-feira (14), por ampla maioria, uma emenda constitucional que reforça a proibição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ e atinge diretamente pessoas transgênero, marcando mais um passo na ofensiva autoritária do primeiro-ministro Viktor Orbán. O novo texto também tem como alvo cidadãos com dupla nacionalidade, classificados como "traidores da nação". A partir de agora, eles poderão perder a cidadania húngara e ser expulsos do país.

O primeiro-ministro nacionalista de extrema direita Viktor Orbán, que em março prometeu uma "grande limpeza de Páscoa" contra seus opositores, a quem chamou de "parasitas", também colocou em votação um texto voltado contra cidadãos com dupla nacionalidade, acusados de traição ao país. Um dos alvos potenciais é o financista e filantropo George Soros.

Antes da votação, dezenas de manifestantes bloquearam brevemente a entrada do Parlamento, mas foram dispersados por um grande contingente policial.