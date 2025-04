Retrospectiva de jovem artista Rafael Carneiro em Paris dissemina tintas com pigmentos do Brasil

A oferta de tintas nacionais teve um grande impacto na obra de Rafael Carneiro. Os quadros do pintor ganharam uma explosão de cores, com tons como "Terra de Rio Acima, "Sombra, Poços de Caldas" ou "Turmalina Negra". Também ganharam outras espessuras e materialidade. "Numa tinta estudante você não consegue nem perceber qual a diferença material entre um pigmento e outro. Eu tinha uma relação com o material mais instrumental, e hoje me interessa muito a própria materialidade deles, de tentar na pintura explorar essas características", explica.

História da arte

A pesquisa com os novos pigmentos e materiais também ajudou Rafael Carneiro a refletir sobre a história da arte. "Estudando a história dos pigmentos, das tintas, a gente vai compreendendo melhor como o acesso aos materiais impactou na história da arte, no tipo de pintura que foi desenvolvido ao longo do tempo. Isso é uma reflexão que mudou a relação com a minha pintura, mas também com a própria história da arte", diz.

Segundo ele, essa maior acessibilidade a tintas de qualidade também influenciou o trabalho de outros artistas plásticos contemporâneos brasileiros. "A gente tem ficado muito contente com o impacto que tem gerado no trabalho de outros pintores", celebra.

Todas as etapas do trabalho de Rafael Carneiro estão expostas no Espaço Molière de Paris até 10 de maio. Além dos quadros, há vídeos e amostras sobre o desenvolvimento e fabricação das tintas brasileiras. A curadoria é de Leonel Kaz. "De la Fabrique à l'Atelier" integra a programação da temporada cruzada França-Brasil.