'Tolerância zero': presidente de El Salvador se alia a Trump e decide acatar deportações dos EUA

"Tolerância zero"

Bukele, 43, é conhecido por sua política de "tolerância zero" contra as gangues em El Salvador. Durante a reunião, ele reafirmou a decisão de abrigar em território salvadorenho mais de 250 pessoas deportadas dos EUA, que serão mantidas no Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), mega prisão construída por seu governo.

A maioria dos detidos é de origem venezuelana e foi acusada pela administração Trump de integrar a violenta organização criminosa internacional Tren de Aragua, classificada como grupo terrorista pelos Estados Unidos em fevereiro.

"Sabemos que vocês enfrentam problemas graves com criminalidade e terrorismo, e precisam de ajuda. Somos um país pequeno, mas faremos o que estiver ao nosso alcance para contribuir", afirmou Bukele.

Bukele foi o primeiro chefe de Estado da América Latina a ser recebido por Trump desde sua volta à presidência em janeiro.

Lei do século 18

Trump reativou uma lei do século 18, originalmente usada em tempos de guerra, para autorizar a expulsão sumária de supostos membros de gangues criminosas. A medida vem sendo duramente criticada por organizações de direitos humanos, que denunciam desaparecimentos forçados e prisões arbitrárias de imigrantes venezuelanos.