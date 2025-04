Caso Odebrecht: ex-presidente do Peru Ollanta Humala e esposa são condenados a 15 anos de prisão

Os promotores haviam pedido que Humala fosse condenado a 20 anos de prisão e Heredia a 26 anos e meio.

Humala compareceu pessoalmente para ouvir seu veredicto, enquanto sua esposa participou por videoconferência. O ex-presidente de 62 anos e sua mulher negam qualquer irregularidade.

Humala e o caso Odebrecht

Humala, ex-oficial do exército que lutou contra os rebeldes maoístas do Sendero Luminoso, ganhou destaque nacional pela primeira vez em 2000, quando liderou uma breve rebelião militar contra o então presidente Alberto Fujimori. Em 2006, concorreu à presidência e se tornou aliado do então presidente venezuelano, Hugo Chávez, e promotores alegaram que Humala havia aceitado financiamento ilegal de Chávez para financiar sua campanha.

Em 2011, quando Humala concorreu à presidência do Peru novamente, ele disse que, em vez de emular a revolução socialista de Chávez na Venezuela, modelaria suas políticas com base nas do então presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Sua abordagem foi bem-sucedida e ele derrotou sua rival de direita, Keiko Fujimori.

Mas conflitos sociais violentos no início de sua presidência rapidamente prejudicaram sua popularidade. Ele também perdeu o apoio de muitos membros do Congresso, enfraquecendo ainda mais sua posição. Seus problemas legais começaram logo após o término de seu mandato, em 2016.