Conferência em Londres discute situação no Sudão após dois anos de guerra e desastre humanitário

Os Estados Unidos acusam esses grupos de terem "assassinado sistematicamente homens e meninos ? até mesmo bebês ? com base étnica", mas também por terem deliberadamente alvo mulheres e meninas de determinados grupos étnicos para estupro e outras formas brutais de violência sexual. Para o Departamento de Estado americano, "essas mesmas milícias têm atacado civis em fuga, assassinado pessoas inocentes que tentam escapar do conflito e impedido que os civis restantes tenham acesso a suprimentos vitais".

Roda Abdessalam, 44 anos, é da cidade de El-Geneina, em Darfur. Ela mora no campo de Gorom, perto de Juba, capital do Sudão do Sul, e testemunhou a violência no oeste de seu país. Desde 2003, ela conseguiu sobreviver apesar da ameaça constante das milícias Janjaweed. Porém, quando a guerra eclodiu, em abril de 2023, a violência dos "herdeiros" das milícias Janjaweed, a FSR, multiplicou por dez, segundo ela.

As imagens da violência ainda assombram os moradores, em particular as do assassinato de Khamis Abdallah. Em junho de 2023, o então governador de Darfur Ocidental denunciou o genocídio, o que levou ao seu sequestro e morte a tiros pela FSR. Seu corpo foi mutilado e arrastado pelas ruas de El-Geneina.

A memória desses massacres e dos ataques aos Massalit também continua a assombrar os campos de refugiados localizados no leste do Chade. As histórias de fuga de Darfur são terríveis.

Faïza Khatir, 20 anos, nasceu em El-Genaina. Ela chegou em 2023 ao acampamento Adré, no Chade. "Saímos de nossas casas", lembra, "e viemos a pé. Caminhamos por dois dias para chegar a Adinkon, pouco antes de Adré. Houve saques na estrada. Pessoas estão sendo mortas, até crianças. Eu vi com meus próprios olhos", lamenta.

Nesse conflito, ambos os lados são responsáveis ??pela violência comunitária. Milícias pró-governo têm atacado populações por motivos étnicos, devido ao seu suposto apoio à FSR, como no estado de Al-Jazirah, provocando ondas de represálias contra exilados sudaneses no Sudão do Sul.