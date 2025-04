Cristiano Nascimento lança projetos musicais e dirige 2° Festival de Choro no sul da França

O festival enfrentou desafios financeiros, mas conseguiu se manter graças ao apoio de voluntários e parcerias. "A gente quase anulou... Mas graças a essas pessoas maravilhosas que trabalham na equipe, a gente continuou, levantou a cabeça. E viabilizou com uma ajuda muito grande da temporada do Brasil na França, do consulado do Brasil em Marselha", revela.

A programação do festival é diversificada, incluindo exposições de fotografias, oficinas e apresentações musicais. Um dos destaques é a exposição "Choromaton" de Olivier Lob, fotógrafo que documenta chorões de todo o Brasil. "Ele percebeu que não tinha tanto assim. A gente tinha algumas imagens dos grandes ícones. É pouco documentado de uma forma geral, e ele começou a trabalar não só os conhecidos, mas também os anônimos", explica Cristiano.

O festival também conta com oficinas que já atraíram mais de 40 músicos inscritos de toda a Europa, além de rodas de choro diárias. Sobre a receptividade do público francês, Cristiano comenta que desde a primeira edição o festival superou as expectativas, o que motivou a companhia La Roda e apostar nesta segunda edição. "A gente fez com medo, com cara e coragem... E foi um sucesso. Estava casa cheia, todos os eventos. A gente teve que deixar gente de fora," lembra.

Ponte Cultural Brasil-França

Desde 2007, quando fundou a companhia La Roda com sua esposa francesa Claire Luzi, Cristiano trabalha na divulgação do choro na França. "O nosso interesse real, na verdade, é que a gente quer roda de choro. A gente quer que tenha muitos chorões, que toquem choro. A verdade é só essa. É muito simples, o nosso desejo profundo de tocar choro todo dia e com várias pessoas que têm um repertório grande também", confessa.

O músico observa que o choro tem ganhado mais visibilidade no continente europeu nos últimos anos, apesar dos clichês que ainda existem sobre a música brasileira.