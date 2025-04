Farmacêutico francês transforma remédios em 'doces' para crianças com câncer usando impressão 3D

Antibiótico em forma de macaron

O farmacêutico então aprimorou a molécula, que foi testada em 20 crianças e adolescentes internadas no hospital com diferentes tipos de câncer. Os centros de pesquisa e tratamento franceses se beneficiam de uma legislação que permite colocar em prática rapidamente novas soluções para os pacientes, com menos burocracia.

O resultado foi aprovado, mas os pediatras queriam algo "ainda melhor", conta Maxime. "O 'melhor' demorou oito meses para ficar pronto. Como somos franceses", brinca, "imaginamos um jeito para disfarçar o gosto do remédio e decidimos fazer um macaron".

O macaron é um biscoito redondo francês de cerca de 5 centímetros, de vários sabores, popular em várias regiões do país.

"O gosto é uma questão física. O que não é gostoso não deve estar em contato direto com as papilas gustativas. Sem esse contato direto, você não sente um gosto ruim", explica o farmacêutico.

A equipe então separou os dois antibióticos do Bactrim vendido na forma de xarope e colocou a molécula que tinha o melhor sabor na parte externa do comprimido. A outra ficou na parte interna, o que reduziu o tempo de contato com as papilas, "enganando" o paladar.