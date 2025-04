Irã expressa pessimismo sobre novas negociações de seu programa nuclear com EUA e Rússia

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, saudou nesta terça-feira (15) as negociações nucleares de sábado (12) com os Estados Unidos, mas alegou falta de otimismo sobre o sucesso das conversas. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, viaja a Moscou nesta semana para discutir as negociações realizadas previamente entre o Irã e os Estados Unidos, antes de uma nova rodada de negociações com Washington.

O líder supremo do Irã advertiu que as negociações podem não ser bem-sucedidas, apesar de afirmar que as conversas "correram bem", em seu primeiro comentário sobre as negociações. O aiatolá Khamenei acrescentou estar "muito pessimista com relação à outra parte", referindo-se aos Estados Unidos.

"Mas estamos otimistas em relação às nossas capacidades", disse ainda o aiatolá, que é quem toma as decisões finais sobre questões delicadas no país, em uma declaração transmitida pela televisão estatal.