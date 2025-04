Penitenciárias são alvos de incêndio e ataques com armas de fogo na França

Várias penitenciárias sofreram ataques tendo veículos queimados. Em Toulon, no sul, a prisão foi alvo de tiros na noite de segunda-feira (14) e madrugada desta terça. As ações teriam sido coordenadas e vinculadas à estratégia do governo francês de luta contra o narcotráfico. O ministro da Justiça, Gérald Darmanin, irá ao local.

Três veículos, dois de agentes penitenciários, foram incendiados no estacionamento do centro de detenção de Villepinte, em Seine-Saint-Denis, na região metropolitana de Paris. As câmeras de vigilância do local registraram dois indivíduos que entraram no complexo e atearam fogo em um veículo.

Outros estabelecimentos na França também foram alvos, como a prisão de Nanterre, nos arredores de Paris, e Aix-Luynes e Valence, no sul do país.