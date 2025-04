Pequim suspende entregas de aviões da Boeing para companhias aéreas chinesas

O governo chinês ordenou que as companhias aéreas do país suspendam o recebimento de aviões da fabricante americana Boeing. As aéreas chinesas também foram orientadas a interromper a compra de equipamentos e peças de reposição de empresas americanas, segundo informações da agência Bloomberg. A decisão foi anunciada nesta terça-feira (15), durante a visita do presidente Xi Jinping ao Vietnã, primeira etapa de seu giro por países do sudeste asiático para discutir novas perspectivas comerciais no contexto da guerra de tarifas com os Estados Unidos.

A guerra comercial entre Washington e Pequim se intensificou depois que o presidente americano Donald Trump impôs tarifas de até 145% sobre um grande número de produtos chineses, excluindo da lista telefones celulares, computadores e semicondutores. Pequim retaliou com sobretaxas alfandegárias de 125% sobre os importados americanos.

Essas sobretaxas chegam a dobrar o custo de aviões e peças fabricados nos Estados Unidos, que desembarcam no território chinês. As companhias locais dificilmente terão condições de absorver esse custo adicional em impostos. Segundo a Bloomberg, o governo chinês estuda uma forma de ajudar as transportadoras locais que alugam aviões da Boeing e enfrentam custos mais altos.