Premiê francês alerta para crise orçamentária e acusa país de "não trabalhar o suficiente"

A líder sindical da CGT (Confederação Geral do Trabalho), Sophie Binet, também disse que o primeiro-ministro não havia dado "nenhuma resposta" às suas "perguntas" e "questionamentos". Por sua vez, Marylise Léon, chefe da CFDT, o maior sindicato da França, lamentou a "visão contábil" do governo, dizendo que "não se pode elaborar um orçamento apenas com uma planilha do Excel".

Vingança

Segundo o jornal Le Monde, a principal incógnita não é o planejamento dos cortes em si, mas sim se o atual governo conseguirá apoio para aprovar a próxima lei orçamentária. O premiê já está sob ameaça de uma moção de censura dos partidos de esquerda e da bancada de deputados da extrema direita, que poderá se vingar da decisão judicial que tornou Marine Le Pen inelegível por cinco anos.

A rádio France Inter diz que uma das pistas em estudo no governo é reduzir consideravelmente os 467 programas de subvenções econômicas e benefícios fiscais concedidos ao setor empresarial e à população. O problema é que o Ministério das Finanças sequer tem análises detalhadas sobre o retorno dessas subvenções aos cofres públicos.

O jornal Le Parisien enumera a lista de medidas em estudo, entre elas o aumento da alíquota do Imposto de Renda para os salários elevados. Em 2025, a taxa passou para 20% para os contribuintes com salário anual superior a € 500 mil. Essa medida, válida por um ano, poderia se tornar definitiva. Outras possibilidades são reduzir auxílios públicos concedidos a empresas; aumentar a contribuição de aposentados; intensificar o combate às fraudes no sistema de Seguridade Social; e reduzir as subvenções para as reformas de adaptação à transição energética.

(Com AFP)