Rússia condena quatro jornalistas acusados de colaborar com Navalny, opositor de Putin morto em 2024

"Antonina, Artiom, Sergei e Konstantin são verdadeiros jornalistas e pessoas honestas e corajosas", reagiu Kira Yarmysh, porta-voz da viúva de Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, na rede social X, pedindo a libertação "imediata" dos condenados.

Diplomatas europeus também compareceram ao tribunal na terça-feira. A diplomacia alemã viu isso como prova de que a liberdade de imprensa "não tem valor" na Rússia, onde "jornalistas são jogados na prisão".

"Fazer jornalismo na Rússia"

Os quatro jornalistas foram presos em meados do ano passado, antes de serem julgados a portas fechadas, um procedimento que agora é padrão na Rússia para esse tipo de caso.

Antonina Kravtsova, que trabalhava sob o nome de Antonina Favorskaya, cobria regularmente os julgamentos de Alexei Navalny para a SOTAvision. Em 15 de fevereiro de 2024, ela produziu o último vídeo mostrando Alexei Navalny ainda vivo: foi durante uma audiência, um dia antes de sua morte. Ele estava aparecendo por meio de um link de vídeo (sistema de transmissão ao vivo de imagens) de sua prisão no Ártico.

A jornalista falou à imprensa antes do início do julgamento: "Lembrem-se, a escuridão que nos cerca não durará para sempre. Sempre há esperança", declarou Antonina Kravtsova. Os repórteres Sergei Kareline e Konstantin Gabov foram acusados de participar da produção de vídeos para a equipe de Alexei Navalny. O primeiro trabalhou no passado com a agência de imprensa Reuters e o segundo com a Associated Press (AP).