Temperatura do planeta tem ficado mais alta a cada ano, aponta relatório do Copernicus

No ano passado, o termômetro bateu recordes em 48% do continente. Os países do leste e sudeste são os que mais sofrem com as altas temperaturas. Por outro lado, durante o inverno, as geadas se tornam mais raras, já que as áreas afetadas são cada vez menores.

"O calor pode causar estresse no corpo, influenciado não apenas pela temperatura, mas também por outros fatores ambientais, como vento e umidade", diz Copernicus.

"As altas temperaturas noturnas também podem ser prejudiciais à saúde, pois oferecem pouco alívio do estresse térmico diurno". A afirmação foi feita pelos autores do estudo.

Em noites tropicais, a temperatura não fica abaixo de 20°C. E esta tendência tem se espalhado pelo território europeu. Na década de 1970, 20% da região experimentou pelo menos uma dessas noites quentes. Esse percentual subiu para 35 pontos na década atual.

O sul e o sudeste da Europa estão particularmente expostos, com um recorde de 13 dias consecutivos de onda de calor em julho e 23 noites tropicais em 2024.

2024 mais quente da história

O ano passado é considerado o ano mais quente da história do clima global e europeu, lembra o relatório. Os três anos mais quentes registrados desde que as indicações meteorológicas começaram a ser analisadas no século XIX ocorreram depois de 2020; e os dez mais quentes foram todos depois de 2007.