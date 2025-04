Trump congela fundos federais de Harvard em resposta à negativa da Universidade de atender suas exigências

A carta enviada a Harvard tem conteúdo semelhante à que levou Columbia a implementar mudanças sob ameaça de perder bilhões de dólares.

Outras instituições como a Universidade da Pensilvânia, a Brown University e a Universidade de Princeton também tiveram o repasse de verbas pausado até que cumpram as exigências da Casa Branca.

Cifras milionárias em jogo

No mês passado, após a suspensão de US$ 400 milhões - o equivalente a R$ 2,06 bilhões - em fundos federais, a Universidade de Columbia cedeu às exigências do governo.

A instituição concordou em transferir a supervisão do departamento de estudos do Oriente Médio e criar uma nova força de segurança com 36 "agentes especiais" autorizados a prender e remover pessoas do campus.

As exigências feitas a Harvard foram mais abrangentes e impactaram diversas áreas operacionais da universidade, o que tornou a resposta de resistência ainda mais significativa. Estão em jogo, mais de US$2,2 bilhões - R$11,33 bilhões - em subsídios e US$60 milhões - R$309 milhões- em contratos do governo com a Universidade.