Acordo histórico da OMS para enfrentar pandemias superou resistência à transferência de tecnologia

Esse tema foi motivo de numerosas reivindicações dos países mais pobres durante a pandemia de Covid-19, quando viram como as nações ricas acumulavam doses de vacinas e de testes contra o novo coronavírus. Muitos países nos quais a indústria farmacêutica representa parte importante de sua economia são contrários à transferência obrigatória e insistem em seu caráter voluntário. Finalmente, chegou-se a um consenso sobre o princípio da transferência tecnológica "de mútuo acordo".

No final, as 32 páginas do acordo estavam na cor verde, um sinal de que o texto havia sido aprovado em sua totalidade pelos países-membros da OMS.

"Foi adotado", anunciou Anne-Claire Amprou, copresidente das negociações, entre fortes aplausos.

Tedros comentou a jornalistas que, na sua opinião, o texto adotado é "bom", "equilibrado" e que traria "maior equidade" entre os países. O diretor da OMS reconheceu que as medidas de coordenação para a prevenção pandêmica podem ser custosas, mas garantiu que "o custo da inação é muito maior". "O vírus é o pior inimigo, pode ser pior que uma guerra", frisou Tedros.

(RFI com AFP)