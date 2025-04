Conheça Alan Garner, o presidente de Harvard que enfrentou a ingerência de Trump nas universidades

Segundo dados publicados por Harvard, as bolsas federais representam 11% da receita da instituição privada, de um orçamento anual de US$ 6,4 bilhões. Valores que podem parecer colossais, principalmente quando comparados com a França, onde o orçamento total do ensino superior para 2025 chega a € 31,3 bilhões. Para ter uma ideia, o orçamento para 2025 da Universidade Panthéon-Sorbonne, a maior instituição de Humanas do país, é de € 270 milhões.

Nos Estados Unidos, o financiamento do ensino superior é amplamente descentralizado, dando às instituições um maior grau de autonomia e gerando grande competitividade entre as universidades.

Uma das principais fontes de financiamento para instituições privadas são as taxas de inscrição e mensalidades, particularmente caras. De acordo com o site da Universidade de Harvard, a contribuição média anual para um estudante de graduação para 2025-2026 é de US$ 59.320 (R$ 346 mil).

As mensalidades representam 21% da receita da instituição, de acordo com o relatório financeiro de 2024, às quais se somam despesas como moradia, alimentação e outros serviços através dos quais a universidade também gera receita. De acordo com os números do relatório, Harvard também recebe 8% de seu financiamento de doações. A arrecadação de fundos é realizada através de fundações ricas e indivíduos generosos, normalmente ex-alunos.

Outra fonte importante de financiamento são os fundos patrimoniais, compostos de capital inicialmente financiado por doadores e investido no mercado de ações. Harvard tem um fundo patrimonial avaliado em US$ 53,2 bilhões em 30 de junho de 2024, gerando centenas de milhões de dólares em juros anuais.

(Com RFI)