Faixa de Gaza virou uma 'vala comum' para palestinos, denuncia Médicos Sem Fronteiras

"Pedimos às autoridades israelenses que acabem imediatamente com o cerco desumano e mortal imposto a Gaza, que protejam as vidas dos palestinos, assim como as dos trabalhadores humanitários e médicos, e que trabalhem em conjunto com todas as partes para restabelecer e manter um cessar-fogo", prosseguiu a ONG.

Há dois dias, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) disse que o território palestino estava enfrentando "provavelmente a pior" situação humanitária desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023.

'Alavanca de pressão'

Mas nesta quarta-feira, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, descartou a entrada de ajuda humanitária no enclave. Katz, um dos membros do governo mais próximos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, disse que essa política é "uma das principais alavancas de pressão para impedir o Hamas de controlar" a ajuda internacional.

Katz reiterou que Israel deseja, em última análise, confiar a distribuição de ajuda humanitária em Gaza às "sociedades civis". O governo israelense acusa o movimento islamista palestino de desviar a ajuda para seu próprio uso e controlar sua distribuição, algo que o Hamas nega.

O primeiro-ministro israelense defende que a pressão militar crescente é a única maneira de forçar o Hamas a libertar os reféns que permanecem sequestrados em Gaza. Neste momento, o Hamas ainda mantém 59 israelenses em cativeiro; sendo que 35 deles já morreram.