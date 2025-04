Israel ignora civis e intensifica atividade militar em Gaza para exercer pressão sobre o Hamas

Cerca de 250 reservistas da unidade de inteligência 8200, a mais importante do Exército de Israel, demonstraram apoio ao movimento. Em declaração, eles afirmam que "juntam-se ao apelo para exigir o retorno imediato dos reféns, mesmo que isso implique uma mudança imediata na condução da guerra."

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu manifestou-se de forma contrária a essas declarações. Segundo ele, todas elas fazem parte de "uma mentira divulgada pela imprensa." Ele também afirma que as cartas não foram escritas em nome dos soldados, mas por um pequeno grupo de pessoas mal-intencionadas e operadas por ONGs do exterior cujo objetivo é "derrubar o governo de direita."

Depois das manifestações de militares e membros dos serviços de segurança, 1.700 artistas e personalidades da cultura israelense assinaram uma carta exigindo o fim imediato da guerra na Faixa de Gaza e o retorno dos reféns. Além disso, 600 arquitetos, engenheiros e urbanistas assinaram outra petição, exigindo o retorno dos reféns, mesmo que isso exija a interrupção imediata dos combates.

A nova lógica da incursão de Israel em Gaza

Segundo fontes citadas pela imprensa local em Israel, há uma mudança no método de ação militar: nesta nova lógica, Israel não considera mais a possibilidade de entradas e saídas pontuais na Faixa de Gaza, mas sim o controle contínuo no terreno que tem por objetivo exercer pressão máxima sobre o Hamas. A expectativa desta nova forma de atuação é levar o Hamas para a mesa de negociações sob as condições de Israel.

Do ponto de vista prático, no sul da Faixa de Gaza, Israel concluiu a tomada do chamado Corredor Morag, criado em paralelo ao Corredor Filadélfia, uma faixa de 14 quilômetros de extensão que divide Gaza e Egito. O Corredor Morag divide dois pontos importantes da Faixa de Gaza: Rafah e Khan Younis, no sul do enclave.