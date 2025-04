Macron recebe chanceler americano Marco Rubio e enviado dos EUA para discutir a guerra na Ucrânia

No mesmo dia em que Rubio estará em Paris, o ministro francês das Forças Armadas, Sébastien Lecornu, estará em Washington para se encontrar com o Secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth.

Pauta espinhosa

Além da guerra e da espinhosa questão das tarifas alfandegárias, que têm alimentado as tensões entre Washington e as capitais europeias, o governo Trump continua aumentando a pressão sobre os europeus no quesito segurança, acusando a Europa ??de abusar dos Estados Unidos, especialmente no âmbito da Otan.

Até agora, as negociações iniciadas por Donald Trump para um cessar-fogo geral entre Kiev e Moscou fracassaram. Um ataque russo no domingo (13) contra Sumy, no nordeste da Ucrânia, causou a morte de pelo menos 35 civis.

Na sexta-feira (11), Steve Witkoff se encontrou com o presidente russo, Vladimir Putin, em São Petersburgo, quando o presidente americano, Donald Trump, pediu a Moscou para "se mexer" a fim de avançar nas negociações e resolver o conflito na Ucrânia. Na segunda-feira (14), Witkoff declarou que as negociações estavam "prestes" a progredir.

A França e o Reino Unido estão particularmente envolvidos em discussões que visam fornecer garantias de segurança à Ucrânia, em caso de cessar-fogo.