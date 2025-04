Secretário do Tesouro dos EUA diz estar cada vez mais perto de acordo sobre minérios com a Ucrânia

"O primeiro bombardeio aconteceu no início da manhã", contou o chefe da administração militar da cidade, Roman Mrochko. "Quando as equipes de resgate chegaram ao local para ajudar as vítimas, as forças russas voltaram a bombardear o local", completou.

Autoridades ucranianas acusam Moscou de usar a tática de duplo ataque. Após fazer o primeiro bombardeio, as forças russas aguardaram alguns minutos para lançar o segundo projétil, com o objetivo de ferir ou matar quem foi socorrer as primeiras vítimas.

Esta tática constituiria crime de guerra, já que tem como alvo civis e trabalhadores humanitários.

No domingo (13), a Rússia já havia realizado um ataque duplo com mísseis em direção à cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia. Segundo autoridades ucranianas, o bombardeio matou 35 pessoas e deixou mais de 100 feridos.

Drones russos atacam no Mar Negro

Nesta madrugada, a cidade portuária de Odessa, localizada às margens do Mar Negro, na Ucrânia, foi alvo de ataques por drones russos. De acordo com os serviços de emergência ucranianos, três pessoas ficaram feridas e focos de incêndios tomaram conta da cidade.