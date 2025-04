Supremo Tribunal britânico determina que o termo "mulher" se refere apenas ao "sexo biológico"

A mais alta instância jurídica do Reino Unido estabeleceu nesta quarta-feira (16) que a definição legal do que é ser mulher deve ser baseada no sexo biológico, e não no gênero. Os juízes analisaram um recurso apresentado pela associação "For Women Scotland", que argumentou que colocar em pé de igualdade as mulheres transgêneros e as nascidas com o sexo feminino feria a legislação britânica sobre igualdade.

A disputa judicial entre o governo escocês, que se comprometeu ativamente com os direitos das pessoas trans nos últimos anos, e a associação "For Women Scotland" era travada desde 2018. Ao analisar os argumentos das feministas escocesas, os juízes foram categóricos. "A decisão unânime deste Tribunal é que os termos 'mulher' e 'sexo', na Lei da Igualdade de 2010, se referem a uma mulher biológica e a um sexo biológico", diz a sentença.

Após uma vitória inicial nos tribunais escoceses, a associação havia sofrido dois reveses em 2023.