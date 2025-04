União Europeia divulga lista de países seguros para limitar pedidos de asilo político de migrantes

De acordo com a União Europeia (UE), Kosovo, Bangladesh, Colômbia, Egito, Índia, Marrocos e Tunísia países considerados 'seguros'. A lista foi publicada nesta quarta-feira (16) e limita aos cidadãos destas sete nações as possibilidades de obter asilo no bloco.

Na prática, a medida significa que os cidadãos destes países não têm, a princípio, o perfil de refugiados.

O comissário europeu para a Migração, Magnus Brunner, declarou em um comunicado que vários países-membros da UE "enfrentam um acúmulo significativo de pedidos de asilo", justificando o apoio à medida tomada para "tornar decisões de asilo mais rápidas", o que considera "essencial".