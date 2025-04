Acordo que reconheceu independência do Haiti completa 200 anos e país ainda sofre as consequências

"Como se diz em crioulo (dialeto haitiano), o perdão não cura feridas. Certamente precisamos de atos simbólicos, mas também precisamos de medidas concretas para que o povo haitiano possa sair desta situação bastante grave", afirma Marcellin Nadeau, deputado pela Martinica, território francês ultramarino.

Posição do governo francês

Em janeiro, durante um encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, o ex-chefe de Estado haitiano Leslie Voltaire garantiu que havia levantado a questão da "restituição", um termo que não apareceu no comunicado de imprensa do Palácio do Eliseu.

Segundo o governo francês, Emmanuel Macron deve anunciar nesta quinta-feira (17), "iniciativas" e o reconhecimento da "força injusta da história que atingiu" o Estado haitiano desde seus primórdios.

O presidente francês também deve lançar um "projeto memorial" para determinar os impactos da atuação do rei Carlos X no desenvolvimento do país.

O chefe de Estado "diz que está pronto para tirar todas as conclusões" quando o trabalho estiver concluído, mesmo que os contornos deste "trabalho histórico aprofundado" permaneçam obscuros.